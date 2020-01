Bambino di cinque anni ricoverato per meningite: scatta l’allarme. Il piccolo è in terapia intensiva dopo essere arrivato in ospedale con i chiari sintomi della malattia, ed è tenuto costantemente sotto controllo. L’episodio è avvenuto a Genova, dove i medici dell’ospedale Gaslini, specializzato proprio per i bimbi, sono al lavoro dopo che il bambino è arrivato con la temperatura delle febbre molto alta e dolori diffusi alle articolazioni.