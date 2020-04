Bambini ai parchi, è scontro sulla riapertura: gli scienziati parlano di “boomerang per i nonni”

Il presidente Iss: “Rischio boomerang per i nonni”. Ma il ministro per la Famiglia insiste: “La nostra responsabilità è prevedere la riorganizzazione”. Il clamoroso scontro tra politica e scienza tiene banco oggi anche sul nostro giornale partner, Quotidiano.net: “Ieri la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha auspicato, pur nella cornice delle indicazioni sanitarie e in sicurezza, “di rivedere i bimbi al parco già dal 4 maggio“, ovvero nella data in cui si prevede quantomeno . la ripartenza delle attività produttive.

L’Iss però a stretto giro ha fatto sapere che ci vuole molta cautela altrimenti si rischia “il boomerang di contagiare i nonni“. “Abbiamo raggiunto un obiettivo importante che è quello di tenere ‘R’ sotto 1 – ha spiegato il presidente Silvio Brusaferro – dobbiamo muoverci con grande cautela e declinare la necessità dell’attività fisica dei bambini in modo tale che il rischio sia comunque ridotto al minimo. Nella struttura familiare italiana i nonni hanno un ruolo importante e si rischia un cortocircuito che può diventare un boomerang. Dobbiamo stare molto attenti”.

