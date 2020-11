“Bambina imbratta un albero davanti alla madre che non la riprende”, la denuncia a Quartucciu

Imbratta davanti alla madre un albero con una bomboletta spray e sporca con dei coriandoli di plastica il suolo della piazza Armando Sunda a Quartucciu.

Un testimone che ha assistito alla scena: “Ho fatto notare al genitore che sarebbe stato meglio rimediare al gesto e mi è stato chiesto che problemi avessi”. Tante le battaglie e i percorsi intrapresi anche dalle istituzioni per far capire ai bambini l’importanza del rispetto dell’ambiente, eppure quanto accaduto il 31 ottobre a Quartucciu, forse, indica che c’è ancora tanto lavoro da fare. Il fatto è stato segnalato in una pagina social da M. P. Che scrive: “Questo è il risultato del gesto incommentabile da parte di madre e figlia oggi nella piazza Sunda. La figlia ha serenamente colorato un albero con bomboletta spray davanti alla madre come se fosse un’ azione nomale e, tra una verniciata e l’altra, spargeva la piazza di coriandoli di plastica. Con rispetto e calma mi sono permesso di far notare al genitore che sarebbe stato meglio rimediare al loro gesto ma la madre mi ha chiesto che problemi avessi e di pensare al mio cane che non poteva circolare nel parco. Lascio a voi le immagini e i commenti”. Una azione non passata inosservata nemmeno alle tante persone che hanno commentato e condannato l’accaduto.