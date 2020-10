Ballottaggio per Quartu Sant’Elena, Milia: “Qualcuno era convinto di vincere al primo turno, così non è andata”

Ballottaggio per Quartu Sant’Elena, Milia: “Dall’altra parte qualcuno era convinto di vincere al primo turno, così non è andata”. Palla al centro e si riparte 0 a 0: Graziano Milia e Christian Stevelli riprendono in mano la campagna elettorale che, tra quindici giorni, si concluderà definitivamente proclamando il nuovo sindaco della terza città della Sardegna. Conferenza stampa questa mattina per il candidato a sindaco della coalizione civica che ha raggiunto il 37,31% delle preferenze contro il 44, 72% della coalizione centrodestra civico sardista.

Al ballottaggio è un’altra partita: “Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, costruendo un soggetto civico capace di generare fiducia ed un coinvolgimento collettivo dal basso. Ora inizia la vera partita. Siamo in grado di battere lo schieramento avversario, che nonostante la vicinanza rimarcata con la maggioranza che governa la Regione non è riuscito a passare il primo turno. Contiamo sul buon senso dei cittadini quartesi, ansiosi di riprendere la via della rinascita malgrado questo difficile periodo. Siamo pronti, siamo determinati: noi ci siamo”.