Bagni ko o sporchi e pochissimi parcheggi: “Il cimitero di Cagliari è avvolto dal degrado”

Come se non bastasse il problema delle buche e delle lapidi semirotte, al cimitero di Cagliari chi va a trovare un proprio caro deve prima sperare di trovare un parcheggio. E se è così fortunato, in caso di bisogno l’unico bagno a disposizione è quello degli uomini. Da giorni le toilette di donne e disabili sono fuori servizio. A segnalarlo è un nostro lettore, Roberto: “Disponibile solo il bagno degli uomini, ed era anche sporco. Fuori, poi, ci sono a malapena trenta parcheggi, pochissimi per un camposanto grande come quello di San Michele”, osserva Roberto.

Risultato? Anche ieri, domenica, in tanti non hanno potuto portare un fiorile ai propri cari: “È stato un macello, non c’erano più stalli disponibili. Il Comune cosa intende fare per eliminare questo disservizi e disagi?”.