Badanti, impiegati e panettieri: ecco tutte le nuove offerte di lavoro nel Cagliaritano

Tutti i nuovi posti di lavoro comunicati dall’Aspal per Cagliari e provincia.

CAGLIARI. Badante convivente

Privato cerca a Cagliari una badante convivente con esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni. Si offre un contratto a tempo indeterminato.

PULA. Bracciante agricolo

Un'azienda di Pula cerca cerca un bracciante agricolo con esperienza biennale nella coltivazione di pomodori in serra con sistema di allevamento orizzontale e idroponico. Si offre un contratto a tempo determinato.

VILLAMAR. Addetto alla contabilità

Un'azienda di Villamar cerca cerca un addetto alla contabilità con esperienza pregressa nella mansione e Laurea in Economia oppure diploma di Ragioniere. Si offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI. Impiegato di magazzino, impiegato tecnico e 10 montatori di ponteggi

Un'azienda di Cagliari cerca un impiegato di magazzino, un impiegato tecnico e 10 montatori di ponteggi. Per tutte le figure è richiesta esperienza pregressa nella mansione. Si offrono un contratti a tempo determinato e indeterminato.

CAGLIARI. Impiegati amministrativi

Un'azienda di Cagliari cerca due impiegati amministrativi da assumere a tempo determinato. I requisiti richiesti sono: esperienza pregressa, laurea vecchio o nuovo ordinamento in discipline economiche oppure diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo economico.

CAGLIARI. Impiegato amministrativo

Un'azienda di Cagliari cerca un impiegato amministrativo con esperienza pregressa nella mansione, Laurea vecchio o nuovo ordinamento gruppo economico e conoscenza lingua inglese livello intermedio. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.



VILLACIDRO. 5 addetti applicazione pannelli cartongesso

Un'azienda di Villacidro cerca 5 addetti all'applicazione di pannelli in cartongesso con esperienza nella mansione. Si offre un contratto a tempo determinato.

PERDAXIUS. 2 educatori professionali

Un'azienda di Perdaxius cerca 2 educatori professionali con Laurea in Pedagogia o specialistica LM85 LM50, o Laurea triennale in scienze dell'educazione L19 ed esperienza di almeno due anni nei servizi SET e SAS. Si offre un contratto a tempo determinato.

SANLURI. Responsabile finanziario

Un'azienda di Sanluri cerca un responsabile finanziario con esperienza pregressa nella mansione e Laurea vecchio o nuovo ordinamento. Si offre un contratto a tempo determinato.

DECIMOPUTZU. Panettiere

Un'azienda di Decimoputzu cerca un panettiere con esperienza pregressa nella mansione. Si offre un contratto a tempo determinato.

ISILI. 3 Intermediari

Un'agenzia di assicurazioni cerca tre intermediari commerciali con diploma e auto propria. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.