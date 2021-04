Bacu Abis, spacciavano droga in casa: in manette due fratelli

Gli Agenti della Sezione della Polizia Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, hanno arrestato due fratelli, di 33 e 27 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nella mattinata di ieri, gli investigatori hanno concluso un’attività d’indagine nella frazione di Bacu Abis, dove due fratelli, uno già noto per i suoi precedenti di polizia, avevano avviato il commercio illecito dello spaccio. Infatti, i sospetti dei poliziotti sono stati confermati quando hanno effettuato la perquisizione all’interno della loro abitazione.

Il controllo ha portato al rinvenimento di circa 7 grammi di eroina, suddivisa in 12 piccoli involucri, 8 flaconi di metadone da 20 mg l’uno, un coltello a serramanico con la lama intrisa di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento e la somma di 75 euro suddivisa in banconote da piccolo taglio.

I due sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e riaccompagnati presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.