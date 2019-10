Baccano e risse nel rione Marina a Cagliari: “Stretta su minimarket e distributori di alcolici”

Guerra alle risse e allo spaccio in piazza Sant’Eulalia e piazza del Carmine. L’annuncio in aula dell’assessore alla Sicurezza Paolo Spano in risposta all’interrogazione del consigliere Marcello Polastri.

Il consigliere ha fatto il punto sulla situazione nel rione. “La Marina è diventato oggi più che mai il ‘teatro’ allarmante di alcuni episodi di vandalismo e scontri violenti tra giovani” che, anche se “minorenni, sono dediti all’uso di alcol”. Il loro punto di ritrovo? “Piazza Sant’Eulalia”, proprio davanti alla chiesa. Tutta quell’area è diventata un luogo di ritrovo “anche per le bevute superalcoliche all’aperto” e spesso “si trasforma in un campo di battaglia: bottiglie rotte, rifiuti, urina dappertutto” e, immancabili, ci sono anche le risse, “con persone che urlano nel cuore della notte”, si legge ancora nell’interrogazione. “I residenti non si sentono al sicuro, alcuni dicono di aver perso fiducia nelle istituzioni”. I consiglieri dei tre partiti politici chiedono a Spano “quali misure verranno adottate, all’insegna della sicurezza, per restituire la tranquillità ai residenti della Marina e se, per la piazza Sant’Eulalia, verranno presi provvedimenti” per tutelare sia la piazza sia chi ci vive.

Spano ha parlato di “misure preventive allo studi dell’amministrazione”, come un giro di vite sulla vendita alcolici nelle ore notturne (“salvaguardando gli interessi dei commercianti”), daspo urbano per i più facinorosi e pattugliamenti e presidi nelle zone più sensibili.