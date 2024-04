Azzurra, rinuncia alle cure per il tumore per portare a termine la gravidanza e muore a 33 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una storia di dolore e amore estremo di una madre per il suo bambino. Azzurra Carnelos, di Oderzo, comune della provincia di Treviso, in Veneto, ha sacrificato la sua vita per far nascere il suo bambino. Come racconta Il Gazzettino, Azzurra aveva già alle spalle un tumore, curato 5 anni fa. Un nodulo scoperto grazie ad un sogno in cui la sua nonna, anche lei vittima della malattia , le aveva suggerito di fare dei controlli specifici. Poi la gioia della gravidanza a febbraio dello scorso anno. Purtroppo però, solo pochi mesi dopo i medici hanno scoperto una recidiva della malattia. A quel punto, la giovane mamma ha deciso di far nascere il suo piccolo Antonio, che ora ha 8 mesi, curandosi solo per contrastare per quanto possibile la malattia almeno fino al termine della gravidanza. Un tempo di attesa che le è stato fatale, e il tumore se l’è portata via. Azzurra ha tranquillizzato fino all’ultimo i suoi familiari e suo marito , Francesco Favero, conosciuto all’università nel 2013, dove si sono laureati in Economia Bancaria e Finanza. Azzurra, oltre al piccolo Antonio e al marito, lascia mamma Antonella, papà Fabrizio e i fratelli Davide e Andrea.