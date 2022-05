AVVISI LEGALI

“Il Signor Soro Federico, nella sua qualità di figlio e unitamente agli altri successori legittimi, ha depositato presso il tribunale di Cagliari il ricorso per la dichiarazione di morte presunta della madre Peddio Amanta, nata a Cagliari il 10.08.1971, con ultima residenza in Sestu alla Via F.lli Cervi n. 32, scomparsa dal 15.06.2002 , con invito a chiunque abbia notizie della scomparsa di farla pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione “.