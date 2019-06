Aveva la marjiuana e mille euro in contanti sotto il tetto: arrestato a Elmas un giovane di 26 anni. L’operazione è stata compiuta dai carabinieri: nel blitz in una casa di Elmas i militari hanno arrestato un disoccupato trasferito poi direttamente al tribunale di Cagliari per il rito direttissimo. Il 26 enne è stato trovato in possesso di 155 grammi di marjiuana, un paio di forbici con tracce della sostanza stupefacente, e i soldi nascosto insieme al resto nel sottotetto della sua abitazione.