Autopsia per Gabriele Pergola, strangolato nel b&b: mesi fa daspo urbano per il killer

Di



hinterland

E’ stato disposto l’esame sul corpo del 43enne, vittima di un’aggressione nel bed and breakfast Corte Cristina, in via Nazionale a Quartucciu. Cabras, accusato di omicidio volontario, è stato ritrovato mentre passeggiava a Sinnai con in tasca i 600 euro sottratti alla vittima: a gennaio scorso gli era stato proibito di frequentare locali pubblici.