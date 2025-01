Inammissibile. Per la corte costituzionale il referendum per cancellare la legge Calderoli sull’autonomia differenziata non si pò fare: gli obiettivi sono poco chiari e i cittadini non possono esprimere un parere consapevole. Era la Sardegna a guidare la battaglia delle regioni di centrosinistra (con la Sardegna Toscana, Emilia Romagna, Campania, Puglia) contro l’autonomia differenziata, come più volte sottolineato dalla presidente Todde, alla guida della protesta dopo il via libera al quesito referendario da parte del consiglio regionale.

A emettere la sentenza sono stati gli attuali undici giudici della corte costituzionale. La Corte ha rilevato che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”. La Consulta si era già espressa il mese scorso in merito alla cosiddetta ‘legge Calderoli’, sottolineando – ai fini di compatibilità costituzionali – la necessità di correzioni su sette profili della stessa legge: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi.