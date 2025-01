“Bocciato il referendum sull’autonomia, bocciata la presidente Todde e la sua corte che hanno voluto trasformare una battaglia dei partiti dell’opposizione al governo Meloni in una battaglia della regione Sardegna, utilizzando l’Istituzione, per altro in malo modo tanto che la Corte costituzionale ha rilevato che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”. Così Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia.

“La presidente Todde si è intestata una battaglia, utilizzando la regione Sardegna, nella foga e nella speranza si dare una spallata al governo Meloni ma come sta accadendo spesso l’unica a farsi male è la stessa presidente Todde ma almeno la prossima volta utilizzi il suo di partito e non la regione Sardegna” conclude Deidda.