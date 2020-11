Auto contro trattore, tragico incidente a Villasor: muore una coppia di giovani

Auto contro trattore: due morti e un ferito. Alle 18 e 30 di oggi c’è stato grave incidente stradale a Villasor. Lo scontro sulla statale 196, a un km dal centro abitato. Due morti (un ragazzo e una ragazza) erano a bordo di una Mercedes classe A. Da primi accertamenti effettuati dai carabinieri della compagnia di Sanluri (stazioni Villasor, Nuraminis e Samatzai) con i vigili del fuoco di Sanluri e due ambulanze 118, è merso che la Mercedes in fase di sorpasso ha impattato un trattore che si è improvvisamente trovato in traiettoria non riuscendo ad evitare il gravissimo scontro. L’autista del trattore è ferito al momento non grave.