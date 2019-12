Auto si schianta sul guard rail nella strada tra Assemini e Sestu e resta “incastrata”

Un’utilitaria si è schiantata sul guard rail in prossimità del ponte sul Rio Giacu Meloni, nella strada comunale Assemini – Sestu. Sul luogo la polizia locale di Assemini, intenta ad effettuare i rilievi di legge per definire la dinamica dello spettacolare incidente. Nell’incidente sono rimaste ferite due ragazze, ancora non si conoscono le loro condizioni.