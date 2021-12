Auto ribaltate e frane, caos per la neve in Sardegna: decine di auto in panne

La neve porta, ancora volta, disagi in Sardegna. Temperature sottozero e Nuorese ed Oristanese imbiancati, ma allo “spettacolo bianco” vanno aggiunti i tanti interventi di Vigli del fuoco e carabinieri tra frane improvvise e auto ribaltate. Nelle ultime ore la sala operativa del comando di Sassari ha ricevuto diverse segnalazioni per il maltempo, a causa della neve che sta creando disagi soprattutto nel territorio di Bono. Verso le 10 i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Pranu Mannu a Burgos per un incidente stradale: un’auto è uscita di strada a causa del ghiaccio, ribaltandosi fuori dalla carreggiata. La squadra ha collaborato coi soccorritori del 118 per l’assistenza al conducente, per poi mettere in sicurezza la macchina e il tratto di strada. Sul posto anche i carabinieri, altri interventi in coda per alberi pericolanti e qualche auto in panne nelle strade innevate del Goceano.

Non solo neve. La pioggia ha portato ad una frana sulla Provinciale 15, nell’Oristanese. In azione una squadra del comando dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, è intervenuta in località Sos Molinos. Giunti sul posto il capo squadra ha verificato le condizioni generali e richiesto l’intervento di un mezzo della provincia per il ripristino della viabilità e rimozione delle parti in imminente pericolo di caduta. Sul posto i carabinieri.