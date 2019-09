Auto prende fuoco a Pirri, i passanti “salvano” la guidatrice dalle fiamme

Stava guidando in tutta tranquillità, senza accorgersi delle fiamme che stavano uscendo dal motore della sua Peugeot. Una donna è stata “salvata” da alcuni passanti, in via Santa Maria Chiara a Pirri. Dopo averla avvisata del rogo, la guidatrice si è fermata ed è uscita rapidissimamente dalla vettura, in preda allo spavento. Fortunatamente, per lei, nemmeno un graffio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a domare il fuoco.