Auto No Cost, “cagliaritano mai rimborsato vince battaglia davanti al giudice: è un consumatore”

Ha sottoscritto il contratto e pagato circa settemila euro, lo scorso 2 febbraio 2017, per poter avere un’auto “a costo zero”, una Fiat Nuova 500 Lounge. Un professionista cagliaritano di 33 anni ha creduto alla promessa di rimborso della società Vantage Group srl. La questione è nota: la società prometteva rimborsi mensili in cambio di pubblicità “appiccicata” sulle fiancate della vettura. Soldi che, però, non sarebbero mai arrivati: nel caso del cagliaritano, la rata mensile sarebbe dovuta essere di 361,73 euro. Sulla vicenda, che a livello generale riguarda migliaia di persone in tutta Italia, si sono anche accesi i fari della Guardia di Finanza e del Tar del Lazio. Intanto, più di uno di quelli che non avrebbe mai visto un centesimo si è rivolto ad un legale. Tra loro c’è anche il giovane di Cagliari, che ha bussato alla porta dello studio dell’avvocato Bruno Acquas. La battaglia legale è già iniziata e lo scorso trentuno marzo il giudice di pace di Cagliari ha deciso che la causa dovrà andare avanti nel capoluogo sardo, e non a Roma.

“Per otto mesi il mio assistito non ha visto nemmeno uno degli euro promessi dopo che aveva pagato circa settemila euro”, spiega l’avvocato Bruno Acquas. “Il mio ricorso è stato accolto ma la società Vantage ha subito fatto opposizione, sostenendo che la causa dovesse svolgersi a Roma perchè c’è una clausola, nel contratto, che prevede così. Ma il mio assistito è stato riconosciuto a tutti gli effetti come un consumatore, e processi di questo tipo devono svolgersi nella sua città di residenza. Il giudice ha accolto l’istanza, la causa andrà quindi avanti a Cagliari”.