Auto in fiamme sulla Ss 130 a Villaspeciosa, intervento dei vigili del fuoco

Villaspeciosa, incendio di un’auto in transito sulla Statale 130.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Iglesias questa mattina sulla Strada Statale 130, all’altezza del km 2, in territorio del comune di Villaspeciosa, per l’incendio di un’autovettura in transito.

Il conducente si è accorto in tempo che dal vano motore usciva del fumo, e dopo aver fermato il veicolo si è messo in sicurezza, con il suo telefono cellulare ha chiamato la sala operativa 115 che ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “5A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias.

Gli operatori giunti sul posto con un’APS hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la sede stradale.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Le probabili cause sono dovute ad un problema elettrico del veicolo.