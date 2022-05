Auto in fiamme nella notte a Quartu e Monastir, intervento dei vigili del fuoco

Incendio di autovetture nella notte a Quartu Sant’Elena e Monastir.

Due interventi nella notte svolti dalle squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando di viale Marconi per l’incendio di autovetture.

Il primo intervento alle 23 circa di ieri in via Padre Giovanni Picci a Quartu Sant’Elena. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Un altro intervento intorno alla mezzanotte e trenta in via Del Levante angolo via Rossini a Monastir. Una squadra è intervenuta con un’autopompa e ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area e la sede stradale, evitando il coinvolgimento delle strutture vicine e ad altri veicoli in sosta.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza degli interventi effettuati, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.