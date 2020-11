Auto in fiamme a Quartu, il rogo si estende ad un’abitazione: salvi per miracolo padre, madre e bimba di 4 anni

Tragedia sfiorata a Quartu, un’intera famiglia salvata dalle fiamme.

In data odierna una squadra del comando vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta in via San Francesco, a Quartu Sant’Elena, per un incendio che ha interessato un’auto parcheggiata in prossimità dell’ingresso di un’abitazione.

Le fiamme sono penetrate all’interno dell’appartamento, interessando la zona ingresso e la cucina, coinvolgendo arredi e alcune bombole di Gpl e bloccando l’intera famiglia (padre, madre e una bambina di 4 anni). Gli uomini del comando, prontamente intervenuti, sono riusciti a spegnere le fiamme e a portare in salvo gli occupanti già in stato di semi incoscienza. La famiglia è stata affidata alle cure dei paramedici.

Sul posto è intervenuto anche il nucleo investigativo antincendi territoriale del comando di Cagliari insieme agli uomini della scientifica della Questura per accertare le cause del rogo.