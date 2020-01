Auto in fiamme a Monserrato, momenti di paura in via San Gottardo

Auto in fiamme a Monserrato nella notte, momenti di paura in via San Gottardo. Un incendio autovettura in sosta, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area circostante

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115 del Comando, una squadra di pronto intervento della sede centrale è intervenuta alle 21:15 circa,

in via San Gottardo del comune di Monserrato, per l’incendio di un’autovettura in sosta nel centro abitato.

Gli operatori della squadra VVF all”arrivo sul posto hanno delimitato l’area e provveduto a spegnere le fiamme che hanno avvolto l’auto e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Evitata la propagazione delle fiamme ad altre autovetture in sosta e alle strutture adiacenti.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.