Auto in fiamme a Cagliari, notte di lavoro per i vigili del fuoco.

Cagliari, incendio di autovetture nella notte.

I Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti nella nella notte per due distinti interventi.

Poco prima delle 2 una squadra del Comando è intervenuta per un’auto in fiamme lungo la Statale 554, priva di conducente.

Gli operatori con un’autopompa hanno spento le fiamme, messo in sicurezza la sede stradale e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause.

Sul posto è intervenuta anche la polizia per gli adempimenti di competenza.

Un secondo intervento si è svolto alle 4:40 circa, per l’incendio di un’auto in sosta in via dei Donoratico a Cagliari.

Sul posto ha operato la squadra 2A della sede centrale del Comando che ha spento le fiamme che nel propagarsi hanno coinvolto altre due auto adiacenti.