“Auto distrutta a Cagliari, duemila euro di danni: aiutateci a beccare il colpevole”

È tornato a casa all’alba dopo una dura notte di lavoro, Stefano Floris, 54 anni, operaio in un pastificio, e ha lasciato parcheggiata la sua Ford Fiesta in via Melis, nel rione cagliaritano del Cep. Qualche ora dopo, la sua compagna è uscita di casa e ha ritrovato l’automobile praticamente distrutta. I danni, come spiega la cognata di Floris, Alessandra Bene, sono ingenti: “Almeno duemila euro, l’auto era parcheggiata regolarmente nella via che si trova dietro via del Canneto”. Nessuno, sinora, ha saputo fornire testimonianze utili, nonostante gli appelli lanciati dalla donna, con tanto di foto, in vari gruppi Facebook. La strada non è centralissima ma, di giorno, è comunque abbastanza frequentata. E quell’auto, a Stefano Floris, serve per potersi spostare e andare al lavoro.

“Chiedo a chiunque abbia visto qualcosa di segnalarcelo, è giusto che chi ha fatto questo danno paghi tutto: la mia email è alessandra.bene@hotmail.it “.