Auto contro scooter, crash pauroso a Quartucciu: momenti di paura

Auto contro scooter nella notte, momenti di paura in via Quartu a Quartucciu. In strada diversi testimoni dello strano incidente sul quale indagano I carabinieri. Una Citroen C1 è finita contro un motociclo, forse a causa di un’altra auto. Di sicuro una vettura si è poi ribaltata poco più avanti, contro alcune auto in sosta. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. Secondo alcune testimonianze sia la Citroen che lo scooter sarebbero state colpite da una terza auto. Ma saranno decisive le indagini per stabilire le responsabilità.