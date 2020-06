Auto cade in mare a Olbia, guidatore 75enne salvato per miracolo

Un’automobile è caduta nelle acque del porto industriale di Olbia. Sul posto, in località Saccaia, in via Madagascar, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sassari insieme alla squadra operativa dei sommozzatori di Olbia e gli elicotteristi di Drago 63. La macchina è stata recuperata e il conducente, nato nel 1945, è stato trasportato da un elicottero del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro.