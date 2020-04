Australia, uno squalo uccide un ranger nella Grande Barriera Corallina del Queensland (VIDEO)

“C’era un mare di sangue mentre quella bestia si accaniva su quel poveretto”. Eccolo il racconto dell’orrore visto dagli altri colleghi. Dieci metri più avanti, uno squalo aveva appena finito di attaccare un giovane ferendo in modo grave.” E’ successo ieri vicino a North West Island, 75 chilometri a nord-est di Gladstone., in Australia. Un gruppo di ranger, incaricati alla conservazione della fauna selvatica che lavorano per il Queensland Parks and Wildlife Service decidono di farsi una nuotata dopo una giornata di lavoro. Vanno in barca e si tuffano in mare. All’improvviso si materializza uno squalo. Il pesce vede i nuotatori e attacca l’ultimo a salire in barca. Si accanisce contro un uomo, lo azzanna alle gambe e alle braccia e lo trascina per decine di metri. Poi lo lascia. Il giovane ranger di 23 anni muore per le gravi ferite riportate nell’attacco. La Premier Annastacia Palaszczuk dello stato del Queensland ha dichiarato che la vittima di 23 anni ha lavorava per il Queensland Parks and Wildlife Service. “Ancora una volta una famiglia là fuori è in lutto per un giovane che ha tragicamente perso la vita in un orribile attacco di squalo”, ha detto ai giornalisti. La polizia ha riferito che l’uomo era in acqua e mentre tornava a una barca noleggiata dal servizio quando è stato attaccato vicino all’isola nord-occidentale, 75 chilometri a nord-est di Gladstone. Ha subito gravi ferite alla gamba e al braccio ed è morto in ospedale poche ore dopo. Il sergente maggiore Tony Anderson, detective, ha dichiarato che il ranger ha svolto lavori di manutenzione prima dell’attacco. La vittima è stata l’ultima persona fuori dall’acqua. “Alla fine della giornata c’erano quattro persone che nuotavano sul retro di una barca, rinfrescandosi dopo una giornata di lavoro”, ha detto ai giornalisti. Con la memoria si corre alla ricerca degli attacchi precedenti. Quello di oggi è il quarto attacco di squalo dall’inizio dell’anno in Australia, e il terzo nella regione nord-orientale del paese in tre mesi. Dal 2018, dopo un’ondata di incidenti con squali sulla Grande Barriera Corallina, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il governo di questo stato federato ha lanciato un progetto di “reti intelligenti” come misura del controllo non letale di questi animali marini in alcune regioni.