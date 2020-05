Australia, i suicidi da coronavirus potrebbero essere più dei morti per l’infezione

Lo stress psicologico e le difficoltà finanziarie generate dalla crisi del coronavirus potrebbero portare migliaia di australiani a suicidarsi, molti più delle vittime della stessa malattia, hanno avvertito gli esperti del Centro per la salute mentale dell’Università di Sydney.

I ricercatori stimano che potrebbero verificarsi dai 750 a 1.500 suicidi ulteriori ogni anno per cinque anni a causa dell’impatto della pandemia e delle sue ripercussioni economiche. Ciò rappresenterebbe un aumento dal 25 al 50% rispetto ai 3 mila suicidi registrati in media ogni anno in Australia.

