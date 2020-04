Ausili per l’incontinenza: Santex a fianco dei pazienti anche durante l’emergenza da coronavirus

Santex è un’azienda italiana specializzata in prodotti e servizi dedicati all’incontinenza. Dal 1961, anno della fondazione, ad oggi, cosa è cambiato?

Tante sono le cose cambiate nel corso del tempo: lo stile di vita e i bisogni delle persone con incontinenza, l’organizzazione delle famiglie che devono occuparsi di un paziente fragile e molto altro. Nel contempo grosse evoluzioni si sono avute anche dal punto di vista tecnologico e produttivo che hanno aperto opportunità prima impensabili sulla realizzazione di soluzioni assorbenti che rispondano alle mutate esigenze delle persone. Santex ha seguito l’evolversi dei tempi:l’azienda è cresciuta, si è strutturata, ha continuato ad investire in macchinari, ricerca e innovazione. Abbiamo potenziato la nostra capacità produttiva e oggi siamo in grado di proporre una vasta gamma di soluzioni coprendo tutte le categorie di dispositivi, di taglie e di livelli di assorbenza. Abbiamo lavorato molto sul servizio, sulla competenza clinica che orienta i pazienti e sulla logistica per la copertura del territorio. Ci siamo aperti ai mercati internazionali, portando nel mondo la qualità dei dispositivi assorbenti made in Italy.

La popolazione italiana è tra le più anziane al mondo. Ragionando in quest’ottica, ma non solo, qual è la mission di Santex?

È risaputo che la popolazione sta invecchiando, soprattutto nei Paesi occidentali. L’incontinenza rappresenta, pertanto, un disturbo che incide su una percentuale sempre più elevata di individui. Gli anziani oggi sono persone attive e attente alla qualità di quello che comprano. Santex si tiene al passo con l’evoluzione dei suoi consumatori per garantire risposte innovative e adeguate. Forte di una profonda competenza e specializzazione maturata in ambito salute, la nostra azienda è in grado di offrire una gamma di soluzioni mirate alla gestione dell’incontinenza e alla cura della persona.

Quanto conta in questo settore l’innovazione tecnologica?

Anche nel nostro settore l’innovazione tecnologica ha avuto un grosso impatto e riveste tuttora un ruolo determinante nella realizzazione di soluzioni di qualità. Grazie all’utilizzo di moderne linee produttive e materie prime raffinate riusciamo oggi a proporre dispositivi assorbenti che garantiscono al tempo stesso protezione, comfort e discrezione.

Entriamo nello specifico; in che ambiti opera l’azienda e con quali prodotti?

Nei nostri due stabilimenti situati in provincia di Vicenza produciamo dispositivi per rispondere alle esigenze di pazienti e professionisti in diversi ambiti medici e sanitari. Ci occupiamo di incontinenza, progettando e realizzando ausili assorbenti che rispondono alle esigenze di tutti i livelli di incontinenza, ponendo grande attenzione alla qualità e alle performance dei prodotti. Abbiamo anche una importante area di business dedicata a medicazione e ortopedia, per la quale realizziamo garze, bende gessate, reti elastiche, ovatta ortopedica, compresse oculari. Credo di poter affermare con certezza che in tutti gli ospedali d’Italia venga utilizzato almeno uno dei nostri dispositivi.

Santex opera sia in Italia sia all’estero: cosa possiamo dire a riguardo?

La nostra azienda si è aperta negli ultimi anni ai mercati internazionali, riscontrando un interessante apprezzamento. Lo stile e la qualità dei nostri prodotti sono riconosciuti sia in Europa che negli altri Paesi, in particolare negli Stati Uniti. Ma non ci fermiamo qui: stiamo portando avanti una strategia di crescita ed espansione, attraverso lo sviluppo di importanti partnership che ci consentiranno in poco tempo di consolidare la nostra presenza all’estero.

Difronte ad emergenze sanitarie come quella che stiamo attualmente vivendo, come si può porre l’azienda, ed in generale il settore, per rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari?

Il difficile momento che stiamo attraversando, impegna ognuno di noi a dare il massimo affinché, con il contributo di tutti, si possano ridurre al minimo i disagi ed i rischi di contagio di ciascuno. Come noto, Santex è titolare di diverse forniture che comportano – tra gli altri servizi previsti – l’invio al domicilio degli aventi diritto dei dispositivi medici per incontinenza. Raggiungiamo periodicamente migliaia di cittadini, molti dei quali si trovano ad affrontare difficoltà enormi, costretti, come tutti i cittadini italiani, al distanziamento sociale a causa dell’emergenza venutasi a creare. Il primo importante contributo che possiamo dare in questo momento è garantire la continuità del servizio nel rispetto della sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori. In accordo con le Regioni e le ASL dei territori in cui operiamo, abbiamo inoltre potenziato l’attività del nostro call center e attivato un supporto infermieristico da remoto, in modo da proseguire anche nell’attività di assistenza normalmente offerta presso i distretti sanitari.

Parliamo di numeri. Negli ultimi tre anni, l’azienda ha fatto registrare una crescita continua di fatturato. Quali previsioni possiamo fare per il 2020?

Difficile fare previsioni in questo particolare momento di emergenza. Possiamo dire che stiamo continuando a lavorare con impegno e dedizione per rispondere alla domanda che ci arriva dal mercato e in questo modo pensiamo di confermare, anche per questo anno, il trend di crescita registrato sino ad ora.