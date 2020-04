Aumenti, prezzi alle stelle in Sardegna: “A Monserrato in bottega una birra normale costa 1,80 euro”

Di



hinterland

“In bottega a Monserrato, stamattina la birra ichnusa da 0,66cl €1,80. Poi ci si lamenta se non facciamo la spesa nella bottega sotto casa…”, continuano le proteste per gli aumenti record in Sardegna