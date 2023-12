Aumenta l’indennità del portavoce del sindaco: esplode la polemica a Sarroch

Sarroch – Ancora polemiche per l’incarico del portavoce di sindaco e giunta: spunta una nuova delibera, varia il periodo di assunzione che sarà di 27 mesi, prorogabile di altri 10, per un compenso di 33 mila euro. L’opposizione non ci sta e parte all’attacco: “Amministrazione in piena confusione sulla durata e sull’importo dell’incarico che sarà affidato al portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale”. Dopo aver già modificato il bando a seguito di un errore sottolineato anche in un precedente articolo dal gruppo “Noi per Sarroch”, la giunta comunale ha modificato nuovamente la durata dell’incarico “e di conseguenza l’importo mensile spettante al portavoce”.

I consiglieri Mirko Spiga, Vittorio Cois e Attilio Buonomo si definiscono “increduli nel vedere nel giro di pochi giorni un ulteriore modifica che comporterà un aumento dell’indennità mensile del portavoce, una figura che non è mai esistita nel Comune di Sarroch”. Il compenso mensile sarà di circa 1200 euro, i consiglieri non capiscono “il motivo per cui il sindaco e la giunta hanno bisogno di una figura per esprimere la loro voce all’esterno. Ci auguriamo vivamente che venga interrotta questa telenovela e che questo sperpero di denaro pubblico venga destinato ad iniziative più importanti”.