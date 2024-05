Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

AUGURI MAMME!

Celebra con Palazzo Doglio la festa della mamma.

Scegli di sorprenderla con qualcosa che non si aspetta:

Festa della Mamma a Teatro:

Un’esperienza unica attende le Mamme che amano il teatro e l’energia contagiosa della musica dal vivo. Il pacchetto include un biglietto in platea per lo spettacolo “Raffaella! Omaggio alla Carrà” presso il Teatro Doglio il 18 maggio alle 21:00, un calice di benvenuto all’ esclusivo bar del teatro e un voucher sconto per la nostra lussuosa spa Doglio Club. Approfitta dello sconto del 20% sul percorso benessere e del 10% sui trattamenti selezionati.

Cocktail Flower Masterclass:

In occasione del Flower Market, previsto per il 26 maggio dalle 10:00 alle 15:00 nella Corte di Palazzo Doglio, regala un viaggio sensoriale tra i fiori più pregiati che arricchiscono i cocktail dell’American Bar di Palazzo Doglio. Sotto la guida di esperti mixologist, scopri i segreti per creare il cocktail floreale perfetto. La quota di partecipazione è di soli 45 euro e include un rinfresco finale a base di cocktail floreali.

Relax alla Spa:

Per le Mamme che desiderano un momento di puro relax, abbiamo pensato a un pacchetto Spa ad hoc: un percorso benessere di 90 minuti e un trattamento di 30 minuti al prezzo speciale di 70 euro presso il Doglio Club.

Prenota ora e regala un’esperienza indimenticabile che resterà nel suo cuore per sempre!

Visita il nostro sito ed acquista online i Pacchetti di Palazzo Doglio per la festa della mamma!

Ti aspettiamo in corte per iniziare il weekend della festa della mamma venerdì 10 maggio dalle 19.30 con l’aperitivo solidale a sostegno della raccolta fondi “Un Camper per la prevenzione”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattaci al numero 070 64640 o invia una mail a [email protected]