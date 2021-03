Attimi di follia a Selargius, minaccia di colpire la madre con una roncola: 45enne denunciato

Momenti di follia ieri a Selargius, dove sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu. A conclusione della loro attività, i militari hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per resistenza un 45enne disoccupato del luogo. Questi, alle precedenti 8.30 circa, in evidente stato di alterazione psicofisica, nel corso di un dissidio familiare, brandendo una roncola e dopo avere danneggiato vari ambienti dell’abitazione, ha minacciato di colpire la 68enne madre convivente. Gli operanti, dopo avere tentato invano più volte di calmare l’esagitato, invitandolo a deporre il pericoloso attrezzo per tutelare l’incolumità di tutti, lo hanno immobilizzato attraverso le nuove procedure generali di salvaguardia dell’incolumità fisica, rendendolo inoffensivo grazie anche all’utilizzo del dispositivo spray a base di “oleoresin capsicum”. L’uomo è stato successivamente trasportato a bordo di un’ambulanza del 118 presso il competente reparto dell’ospedale “Santissima Trinità” di Cagliari per accertamenti.