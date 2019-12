Attenzione, scatta l’allerta arancione per mercoledì nel Sud Sardegna: “Ciclone in arrivo dal Marocco”

Attenzione, scatta l’allerta arancione per mercoledì nel Campidano e nell’Iglesiente: l’allarme dei sindaci. Allerta arancione (dunque moderata ma intensa, quella subito precedente all’allerta rossa) in tutto il sud dell’Isola: ecco la cartina della Protezione Civile. Il sindaco di Settimo avvisa i cittadini: “Per domani 4 dicembre è previsto un forte peggioramento delle condizioni meteo. Visto il bollettino emesso, che prevede un livello di Moderata criticità ( codice arancione ) con fase di pre allarme, per questo pomeriggio alle 16.30 il Sindaco ha convocato il COC ( centro operativo comunale) per stabilire le misure da adottare sulla sicurezza nel nostro territorio”.

La Protezione Civile nel comunicato diffuso oggi parla di forti piogge, temporali e vento e di un ciclone in arrivo: “A partire dalla mattina di domani 4 dicembre e per le successi 24-30 ore si prevedono sul Sud Sardegna piogge molto elevate col rischio di forti temporali. I fenomeni saranno accompagnati da venti sino a burrasca. Un sistema ciclonico è in arrivo dal Marocco. Ai lati di tale struttura sono presenti due campi di alta pressione. Domani il ciclone farà il suo ingresso sul Mediterraneo occidentale favorendo un ingresso di aria calda e umida in Sardegna e un conseguente peggioramento delle condizioni meteo.