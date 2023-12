Attenzione, nuove regole e sensi di marcia dalle 18 a Cagliari per Capodanno: l’ordinanza di Truzzu

Rafforzate le misure per la sicurezza urbana in occasione del Capodanno 2024. Considerato il grande afflusso previsto a Cagliari per i festeggiamenti del Capodanno 2024, con particolare riferimento al concerto del cantante Marco Mengoni in programma alla Fiera Campionaria, il Sindaco Paolo Truzzu, con propria Ordinanza n.131 firmata oggi, domenica 31 dicembre 2023, ha adottato alcune misure contingibili e urgenti per la sicurezza urbana.

Nel dettaglio, queste le misure che saranno in vigore dalle 18 di oggi, domenica 31 dicembre 2023 alle 6 di lunedì 1 gennaio 2024 nelle aree indicate: 1. Tutte le aree e le strade lungo il perimetro compreso all’interno della zona formata dalle strade o dai tratti di esse sotto indicati. Strade perimetrali: Via Maddalena: nel tratto compreso tra la Via Roma ed il Viale Trieste;

Viale Trieste: nel tratto compreso tra la Via Maddalena e la Via Caprera;

Via Caprera: nel tratto compreso tra il Viale Trieste e la Via Mameli;

Via Mameli: nel tratto compreso tra la Via Caprera e la Via Maddalena;

Via Maddalena: nel tratto compreso tra la Via Mameli e la Via Portoscalas;

Via Portoscalas: nel tratto compreso tra la Via Maddalena/Corso V. Emanuele e la Via Ospedale;

Via Ospedale: nel tratto compreso tra la via Portoscalas e la Via San Giorgio;

Via San Giorgio: nel tratto compreso tra la Via Ospedale e la Via Santa Margherita;

Via Santa Margherita: nel tratto compreso tra la San Giorgio e la Piazza Yenne;

Piazza Yenne;

Scalette di Santa Chiara;

Via Manno: nel tratto compreso tra la Piazza Yenne e la Via Scalette Monache Cappuccine;

Via Scalette Monache Cappuccine: nel tratto compreso tra la Via Manno a Via Cima;

Via Cima: nel tratto compreso tra la Via Scalette Monache Cappuccine e la Via Manno;

Via Manno: nel tratto compreso tra la Via Cima e la Piazza Martiri d’Italia;

Bastione di Saint Remy (Terrazza Umberto I°),

Viale Regina Elena: nel tratto compreso tra la Piazza Costituzione e il Largo Giuseppe Dessi;

Piazza Marghinotti,

Viale Endrich: nel tratto compreso tra il viale Regina Elena e la via San Giovanni/piazza Marghinotti;

Via Badas parcheggi fronte Giardini Pubblici,

Largo Giovanni Dessi;

Giardini Pubblici; .

Piazza Costituzione;

Viale Regina Margherita: nel tratto compreso tra la piazza Costituzione e la Piazza Amendola;

Via Roma e la via Lungomare New York 11 settembre 2011: nel tratto compreso tra la piazza Amendola e il Largo Carlo Felice e la via Molo Sant’Agostino;

Piazza Matteotti e tratti di strada confnanti;

Via Sassari: nel tratto compreso tra il viale La Plaia e la via Roma;

Via Roma: nel tratto compreso tra la Piazza Matteotti e la via Maddalena. 2. Tutte le aree e le strade lungo il perimetro compreso all’interno dell’area formata dalle strade o dai tratti di esse sotto indicati. Strade perimetrali: Bastione di Santa Croce strade perimetrali:

Via Santa Croce: nel tratto compreso tra la Via Corte D’Appello e la Piazza San Giuseppe;

Piazza San Giuseppe;

Bastione di Santa Croce; ‘

Via Corte D’Appello: nel tratto compreso tra la Piazza San Giuseppe e la Via Santa Croce. 3. Limitatamente all’area di pertinenza della Fiera Campionaria di Cagliari e nelle zone limitrofe del viale Diaz, via Pessagno, via degli Sport e nella contigua Piazza Marco Polo: il divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo;

il divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fssa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici;

in dette aree è fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l’esibizione e la facilità di asporto. Nello stesso provvedimento del Sindaco Truzzu, viene raccomandato, in tutta la città, di non usare petardi, botti, razzi e in genere artifici contenente miscele detonanti ed esplodenti ad alta rumorosità, a tutela dell’incolumità e della salute di persone e di animali da affezione.