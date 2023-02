Attentato incendiario a Uta, distrutta la base dei piloti di droni: “La utilizzavamo per le persone scomparse”

Attentato col fuoco a Uta, nella zona accanto alla Pedemontana. Qualcuno, approfittando del buio, ha incenerito la base dei piloti dei droni installata da qualche anno dall’associazione Experimental Fly. Le fiamme hanno distrutto la lunga torre in legno e anche le telecamere di sorveglianza, oltre a parte del prato. L’incendio è divampato poco dopo le 21, a dare l’allarme è stato uno dei pastori della zona. Sul posto è accorso il presidente dell’associazione, Mauro Garau. La conta dei danni, purtroppo, è ingente: “Totalmente distrutta la torretta, l’avevamo acquistata quotandoci tra tutti noi soci, sono sciolte dal fuoco anche le due telecamere che avevamo posizionato attorno al campo”, racconta, amareggiato, Garau. E non è la prima volta che finisce nel mirino di qualche balordo: “Due anni fa, approfittando delle restrizioni del Covid, qualcuno aveva avuto tutto il tempo di smontare un’altra torretta”. La base è fondamentale per addestrare i piloti dei droni: “Da qui diamo una mano importante alla protezione civile e ai soccorritori durante le ricerche delle persone scomparse”.

Ora, invece, regnano solo fumo e distruzione: “Farò ovviamente denuncia ai carabinieri, anche se sarà difficile risalire ai malviventi. Non vorrei che la nostra associazione fosse nel mirino di qualcuno, magari siamo scomodi e vogliono tagliarci le gambe in tutti i modi. Ma noi faremo tutto ciò che ci è possibile per resistere e non farci intimidire”.