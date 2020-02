Attentato a Londra, un uomo accoltella diverse persone e poi viene ucciso dalla polizia. Un uomo è stato ucciso dalla polizia a colpi d’arma da fuoco, nel Sud di Londra, a Streatham, in Gran Bretagna, dopo che aveva accoltellato diverse persone. Lo riporta Sky News. La polizia ha parlato di “atto di terrorismo“. Il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Alcuni testimoni parlano di almeno 3 feriti, ma non ci sono conferme ufficiali. A differenze di altri attacchi analoghi recenti, l’ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a fine 2019, questa volta l’episodio è avvenuto in un’area periferica della città, ma comunque affollata. Per l’esattezza nella principale strada dei negozi del quartiere”.