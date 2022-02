Atalanta-Cagliari 1-2, la Dea sbendata dai magnifici rossoblù: grandissima vittoria a Bergamo

IL GRANDE CUORE DEL CAGLIARI

Con una squadra falcidiata dalle assenze importanti, i rossoblu’ di Walter Mazzarri battono l’Atalanta al Gewiss stadium per due a uno. Fondamentale Gaston Pereiro che realizza una doppietta ma davvero mostruosa la prestazione della difesa e del centrocampo cagliaritano. A nulla è valso l’incredibile recupero concesso dal Sig. Pontera che tra l’altro ha diretto in maniera esemplare la gara. Un Cagliari sempre più anima di Mazzarri, senza i big Joao Pedro (fermo per squalifica) Nandez, Pavoletti, Keita Balde, insomma una squadra rimaneggiata con tanti giovani in campo e davanti all’Atalanta di Gasperini, squadra rapida e aggressiva, abituata a far gioco su tutto il fronte d’attacco. Ma il protagonista della giornata è Gaston Pereiro, non solo per la splendida doppietta realizzata, ma anche per aver determinato l’espulsione del portiere Musso che ha permesso al Cagliari di giocare in superiorità numeri per quaranta minuti.

Bellanova conferma di essere in gran forma, Lovato e Goldaniga gestiscono la difesa con sicurezza e caparbietà, ottimo Obert sulla fascia sinistra, ma oggi dobbiamo applaudire Grassi, vero pilastro di centrocampo e anche Marin e Lykogiannis che non hanno abbassato la guardia. Infine bravo Cragno, stavolta più sicuro e deciso nelle uscite e provvidenziale in alcuni interventi tra i pali. Per la statistica è stato il Cagliari a tirare più in porta (4 a 3) rispetto all’Atalanta. E finalmente, la squadra di Mazzarri lascia il terzultimo posto proprio al Venezia che scenderà in campo tra poco. Ma il vero protagonista della giornata è lui: Walter Mazzarri, in questi mesi è riuscito a infondere il carattere guerriero ai suoi ragazzi, ha trovato dei giovani fantastici che si sono calati nel ruolo e a prescindere da chi scende in campo, la voglia di lottare non manca mai. Presupposti importanti per affrontare la prossima gara di Empoli dove si potrebbe palesare il famoso proverbio “non c’è due senza tre (quella di oggi era la seconda vittoria in trasferta per il Cagliari in questa stagione).