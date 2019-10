“Assistenti sociali di Selargius uguale Bibbiano”: accuse assurde, il sindaco presenta denuncia ai carabinieri. La conferma arriva direttamente dal Municipio selargino: il sindaco Gigi Concu ha presentato denuncia contro ignoti per la serie di volantini diffusi nei giorni scorsi in città, per quello che la giunta comunale definisce “un atto ignobile con accuse inverosimili”. Centinaia di foglietti con la scritta diffamatoria, in cui l’operato delle professioniste veniva equiparato a un fatto grave che ha tenuto banco nella cronaca nazionale. Ma il Comune non accetta provocazioni e si è schierato apertamente contro gli anonimi che hanno riempito le strade di queste scritte definite incresciose. Che ha fatto scalpore proprio per gratuità delle accuse, secondo l’amministrazione comunale. Nella foto, uno dei volantini piazzati sul parabrezza di un’auto nello scorso weekend.