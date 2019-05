“Assessori regionali in Sardegna: li volevano puri, professionali, impeccabili…ce ne sono per tutti i gusti”

Hanno detto ai quattro venti che li volevano, i consiglieri e gli

assessori regionali, che avessero un target irrinunciabile, cioè che

fossero ” puri, quindi originali, non transfughi, professionali e

competenti”. Queste dovevano essere le caratteristiche di base, per i

partiti che si affacciavano per la prima volta, come nuovi, alla

ribalta della politica regionale. Purtroppo, però, tra il dire e il

fare, c’è di mezzo il mare, ovvero nulla di nuovo sotto il sole. C’è

chi scambia la Sardegna con il Trentino – Alto Adige, dove c’è almeno

la differenza linguistica, in Sardegna, invece, cento dialetti, ”

chentu concas et chentu berrittas”. C’è chi ha una enorme esperienza

nel campo immobiliare e si deve mettere a studiare di trasporti

aereo-marittimi-ferroviari e di continuità territoriale. C’è chi è

ferrato nella lotta quotidiana alla dieta alimentare e nella

diabetologia ( anche se in Sardegna ci vuole un anno e mezzo per fare

un test diabetologico con la mutua) ma si trova a dover sgranare il

rosario della Riforma della Regione e del personale dell’intero

apparato regionale. Insomma … corsi accelerati di alto profilo

politico e amministrativo !!! C’è anche il problema della storia

politica dei partiti in Sardegna, che è in continuo divenire, è un

retaggio del passato, non c’è nulla di diverso sotto il sole, chi ha

una certa età non ha nulla da meravigliarsi, ne abbiamo visto di tutti

i colori ( politici, naturalmente). Come chi fino a ieri era organica

al partito democratico, sostenitrice del renzismo imperante ( caduto

in … piena corsa, ma sempre latente, sotto la pelle , tanto che

Matteo il fiorentino porta fuori di tanto in tanto la testa dal sacco

! ) si trova a dover gestire il settore forse più delicato ( sotto il

profilo economico-finanziario e sociale ) qual è quello

dell’Agricoltura, al quale il centro-destra dovrà dare risposte

alternative e credibili rispetto a quelle della Giunta di sinistra che

i Sardi hanno mandato a casa. Certo è un problema, specie per chi è

stato attore nella formazione dell’attuale quadro dirigente

regionale del PD, partecipe attivo della politica regionale della

sinistra che con il Presidente Pigliaru ha governato la Regione negli

ultimi cinque anni e che sembra risorgere qua e là, come l’araba

fenice, per volere di quel centro destra che, alle elezioni di

febbraio l’aveva mandata a casa. Ma , tant’è !!! Corsi e ricorsi

storici : non è che ci sia voglia di un novello compromesso storico

in salsa sardo-leghista ?

Marcello Roberto Marchi