Assemini, vandali in azione: vetri spaccati e spazzatura gettata in strada

Assemini – Vetri spaccati e spazzatura gettata in terra e sparsa sul tetto: la sede dell’associazione Sant’Andrea presa di mira dai vandali. Diverse le denunce presentate, in piazza Sant’Andrea sono presenti le telecamere di videosorveglianza. Da qualche tempo la struttura che ospita i membri dell’associazione culturale, che si prodigano per portare avanti eventi e manifestazioni al fine di arricchire l’arte del tramandare i valori e le tradizioni locali, deve fare i conti con i teppisti che si divertono durante la notte a rompere i vetri, è già accaduto ben quattro volte, e a spargere la spazzatura nella piazza e, addirittura, sopra il tetto della casa campidanese, rompendo le tegole. Azioni che non sono passate inosservate: segnalate ufficialmente alle forze di competenza, grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza si spera di poter identificare chi, senza motivo, tenta di distruggere e manomettere la sede e il lavoro della storica associazione asseminese.