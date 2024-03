Assemini, un messaggio d’amore impresso nella ceramica e affisso in una parete comunale

Voleva ispirarsi alla giornata del 14 Febbraio, San Valentino, ma visto il successo si prosegue: tante dediche rivolte alle persone del cuore o agli amici a quattro zampe perché i buoni sentimenti non hanno confini e non sono rivolti solo alla dolce metà, bensì a tutti coloro che, in varie forme, rappresentano una tappa, una presenza importante nella vita di ognuno. Il progetto “Street Art Love – Liberi di amare, liberi di essere” si trova fronte via 2 Agosto: una parete colorata e colma di significato, quella che racchiude la collaborazione di chi ha voglia di arricchire la città, ben conosciuta anche per l’arte di lavorare sapientemente l’argilla a mano. “È un’iniziativa dell’Amministrazione comunale in cui vari assessorati, in particolare Cultura, ma anche Artigianato e Manutentivi, hanno collaborato al fine di creare questa installazione” ha spiegato il sindaco Mario Puddu. “In tanti mi avete chiesto se e quando sarebbe stato possibile poter apporre una propria ceramica.

Il momento è arrivato.

È sufficiente recarvi presso i nostri ceramisti, aderenti all’iniziativa, e scrivere il vostro messaggio d’amore, e poi ci vediamo il 13 marzo alle 16.30 in Piazza della Repubblica presso il palazzo comunale”.

L’idea è nata grazie all’assessora Jessica Mostallino, già protagonista di numerose idee, come le scarpette rosse, in memoria della lotta contro la violenza di genere, e i lunedì dedicati al mondo letterario, al fine di innovare e arricchire la proposta culturale di Assemini.