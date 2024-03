Assemini, un guasto alla rete manda in tilt l’erogazione di acqua in tutta la città

Un guasto alla rete manda in tilt l’erogazione dell’acqua in una parte della città, il sindaco Puddu: Stiamo intervenendo tramite Abbanoa ma i lavori si protrarranno per tutta la giornata. Inutile ipotizzare degli orari di riapertura, perchè tra ripristinare e riavere un normale flusso d’acqua bisognerà aspettare il tardo pomeriggio o la sera”.

Il motivo è la rottura di una tubazione importante in via Marconi, angolo via Goceano, un guasto che stava causando una perdita molto cospicua, di oltre 200l acqua al secondo.

Ruspe e operai al lavoro, dunque, per riparare il danno e notevoli i disagi per i cittadini che dovranno aspettare ancora diverse ore per usufruire nuovamente del normale servizio idrico.