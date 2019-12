Assemini, un convegno su ambiente e salute

L’urgenza di un registro tumori per il sud Sardegna, questo il tema su cui verterà l’incontro pubblico promosso dall’associazione Libera Assemini che tra i suoi obbiettivi, si pone la necessità di approfondire l’impatto ambientale provocato dall’inquinamento nell’area vasta di Cagliari. In particolar modo, si chiede alle Istituzioni di promuovere l’istituzione di un registro tumori o meglio ancora di un registro epidemiologico, come previsto da un regolamento approvato dalla RAS nel 2012 e mai attuato, che darebbe l’opportunità di avere degli elementi scientifici di riscontro, tali da poter sostenere un ragionamento concreto su una tematica di importanza vitale per la popolazione interessata. Al convegno interverranno: la Dott.ssa Claudia Zuncheddu (Medico ISDE), la Consigliera Regionale M. Laura Orrù (commissione ambiente) e Stefano Delliperi del Gruppo intervento giuridico Onlus. Il convegno rappresenterà un importante momento di riflessione su come sostenere e realizzare le opere di bonifica dei siti inquinati presenti nel sud Sardegna.