Assemini, spende 5 euro e ne vince 300mila al gratta e vinci: “Speriamo che sia una partita Iva”

Di



hinterland

Colpo grosso nella tabaccheria di Corso America, in paese c’è un nuovo “zio Paperone”. La titolare Lidia Carru: “Ci sono clienti che mi hanno chiesto chi possa essere il fortunato, non lo so perchè da noi tentano la fortuna tante persone, anche settantenni: sinora non è arrivato nessuno con il monopattino nuovo o la Porsche”