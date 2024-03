Assemini, riapre ufficialmente il tratto della Provinciale 92 sottostante la Pedemontana

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Snodo cruciale per raggiungere in minor tempo di percorrenza diverse destinazioni tra le quali la zona industriale e la Saras, era chiuso da ottobre per permettere lavori importanti per la sicurezza stradale degli automobilisti. In principio sarebbero dovuti durare solo due settimane ma le problematiche emerse durante la realizzazione dell’opera hanno allungato assai la tempistica prevista. Il cantiere incaricato di recuperare l’altezza mancante rispetto al ponte, infatti, ha constatato un orizzonte profondo di argilla che non consentiva una buona riuscita della messa in sicurezza della strada se non si fosse intervenuti anche sul substrato stradale. I lavori sono stati commissionati dalla Città Metropolitana di Cagliari.