Assemini, realizzati i lavori di sistemazione degli attraversamenti pedonali

Un’opera che, finalmente, vede la sua realizzazione, necessaria per il centro che, da tempo, è in standby senza amministrazione: dopo i saluti della sindaca Sabrina Licheri, ora senatrice, si attendono le elezioni amministrative che decreteranno il nuovo primo cittadino e si potrà nuovamente dare il via ufficiale a progetti e lavori per riprendere in mano e migliorare la città. Intanto qualcosa, anche se a rilento, va avanti ed è così che sono stati realizzati i nuovi attraversamenti pedonali: “Un lavoro che abbiamo pianificato prima della caduta dell’amministrazione, progettato e inserito nel bilancio approvato dalla nostra giunta e ora finalmente è in fase di realizzazione” spiega Diego Corrias, candidato a sindaco dei 5 Stelle.

“Abbiamo previsto la rimozione delle mattonelle danneggiate e la nuova segnaletica: risolviamo così il problema della vabilità senza rinunciare alla sicurezza garantita dai dossi.

Un intervento sentito e atteso che ha avuto un iter travagliato, con lo stop forzato del Covid e le conseguenze che ha generato sui cantieri, in questo caso anche una gara andata deserta che ha richiesto rimodulazioni a causa dell’aumento prezzi, lo stop a seguito della caduta della giunta, fino ad oggi e all’avvio del cantiere”.

Una città che vuole ripartire, quindi: la campagna elettorale è oramai già iniziata, i primi candidati ufficiali si stanno presentando agli elettori illustrando idee e intenzioni se dovessero primeggiare alle elezioni di fine maggio.

A tal proposito, Corrias, in un incontro tenutosi venerdì sera, ha esposto le intenzioni della coalizione che rappresenta anche riguardo

il lavoro e per le imprese.

“Le città vivono e prosperano con il lavoro e con le imprese. Chi si candida ad amministrare la città che ospita la principale area industriale della Sardegna, deve avere una proposta concreta. Su questi temi non si latita.