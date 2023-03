Assemini, ragazza si schianta con l’auto contro il guard rail: portata al Brotzu in codice rosso

Brutto incidente, poco prima delle 21, ad Assemini, non distante dalla zona industriale. Una ragazza al volante di un’utilitaria ha sbandato ed è andata a sbattere contro un guard rail. L’automobile ha attraversato le corsie e si è fermata sul lato opposto. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco dal comando provinciale di viale Marconi: i pompieri hanno estratto la giovane dalla macchina e l’hanno affidata ai soccorritori del 118. Ferita, è stata portata in codice rosso al Brotzu ma stando a quanto si apprende non si trova in pericolo di vita.