Assemini, primo open day di basket in carrozzina

Ieri al palazzetto dello sport si è svolta una delle tre giornate dedicate alla promozione e sviluppo della disciplina sportiva per i giovani ed adulti con disabilità e normodotati. Dimostrare che se si vuole, si può: niente è “proibito, basta adattare alle proprie esigenze. Ed è così che anche lo sport può essere praticato da i diversamente abili, nello specifico di questo caso, da chi è in carrozzina. Una promozione messa in atto da Uisp Nazionale Uisp Sardegna, APS BADS – Basket Disabili Sardegna, Basket Assemini, Sardegna Accessibile: provare per credere, insomma. “Bel pomeriggio all’insegna della promozione del wheelchair basketball e dell’inclusione. Sulla carrozzina si sono cimentati, tra gli altri, anche il Sindaco del Comune di Assemini Mario Puddu, l’Assessore allo sviluppo economico e sostenibilità, politiche dello sport, Francesco Murtas e il presidente del Basket Assemini Nicola Sanna” spiegano gli organizzatori. Un pomeriggio all’insegna dell’allenamento che punta a una maggiore competitività con la formazione di nuove squadre. Il 20 e il 25 marzo si replica: nuove giornate attendono gli atleti per cimentarsi nel gioco del basket.